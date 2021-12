OLED EX : la technologie de LG pour des dalles 30% plus lumineuses

LG Display présente une nouvelle technologie qui a pour nom OLED EX. Selon le groupe, elle permet d’avoir des dalles 30% plus lumineuses en comparaison avec des écrans OLED classiques.

Des dalles plus lumineuses avec l’OLED EX

Dans sa présentation, LG Display souligne que chaque pixel des dalles OLED émet de la lumière de manière indépendante, ce qui signifie qu’il peut être entièrement allumé ou éteint. Cela permet aux téléviseurs d’afficher des noirs parfaits sans l’effet « blooming » des téléviseurs LED. Mais dans le même temps, les pixels des dalles OLED ne peuvent pas atteindre les mêmes niveaux de luminosité que ceux des écrans LED. Les téléviseurs OLED actuels peuvent afficher des pics de luminosité allant jusqu’à environ 500-600 nits, alors que le Mini-LED peut atteindre 2 000 nits, voire plus.

C’est là qu’entre en jeu l’OLED EX (avec E pour Evolution et X qui vient du mot eXperience). Cette technologie utilise des composés de deutérium pour permettre aux diodes électroluminescentes d’émettre une lumière plus forte. « Une fois stabilisés, les composés de deutérium permettent à l’écran d’émettre une lumière plus vive tout en conservant une efficacité élevée pendant longtemps », assure LG Display.

De plus, il y a de l’amélioration au niveau de la précision des couleurs. La technologie utilise plusieurs algorithmes qui sont en mesure de prédire l’utilisation de 33 millions de diodes OLED dans un écran 8K, de sorte qu’elle « contrôle précisément l’apport d’énergie de l’écran pour exprimer plus précisément les détails et les couleurs du contenu vidéo lu ».

D’autres améliorations et ventes en hausse

LG en profite pour réduire l’épaisseur de 30%. Pour ce qui est des bordures, on passe de 6 mm à 4 mm sur les écrans OLED de 65 pouces. Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie communiquée.

Dans la foulée, LG annonce que les ventes de TV OLED ont augmenté de 70% l’année dernière, malgré une baisse de 12% pour le marché global incluant toutes les technologies. « Avec notre nouvelle technologie OLED EX, nous voulons offrir à nos clients des expériences encore plus innovantes et haut de gamme grâce à l’évolution de notre technologie OLED, de nos algorithmes et de nos designs », a déclaré LG Display.