GPU RTX 40XX : Nvidia allonge les milliards de dollars pour réserver des unités de production chez TSMC

L’évolution des moteurs graphiques (voir l’incroyable démo Matrix sous Unreal Engine 5) et l’amélioration rapide de la puissance des GPUs semble annoncer des jeux photo-réalistes dans un avenir très proche. Nvidia prépare de son côté une nouvelle génération de cartes graphiques hyper puissantes, les GeForce RTX 40XX (probablement RTX 4070, RTX 4080 et RTX 4090). Jusqu’ici, Nvidia faisait graver les processeurs de ses GPUs par Samsung (procédé 8 nm LPP ), mais souhaiterait passer au 5nm pour les prochains modèles RTX 40XX, ce qui nécessiterait de choisir un autre fondeur, en l’occurrence le géant TSMC (qui produit les puces des iPhone iPad et Mac).

Et malheureusement pour Nvidia, les places chez TSMC sont chères. Si Apple, MediaTek et AMD n’ont pas besoin de sortir le chéquier au vu de leur poids dans le CA de TSMC, ce ne serait pas le cas de Nvidia, qui aurait déjà déboursé pas moins de 1,64 milliard de dollars pour réserver des unités de production en 5nm. Un second versement de 1,8 milliard de dollars est prévu pour le premier trimestre 2022, et au total ce sont pas moins de 6,9 milliards de dollars qui passeront du compte en banque de Nvidia à celui de TSMC.