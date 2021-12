Le Motorola Razr 3 est confirmé et arrivera en 2022

Motorola prépare son Razr 3 et il arrivera en 2022, comme l’a annoncé Chen Jin. Ce cadre de Lenovo (Motorola appartient à Lenovo) l’a dévoilé par le biais d’un message sur son compte Weibo.

Le Motorola Razr 3 arrive en 2022

Selon ses dires, le Motorola Razr 3 aura une puissance améliorée, une interface modifiée et un meilleur design général. Il semble également que le téléphone pourrait être lancé en Chine en premier. Mais comme on peut s’en douter, le cadre n’a pas partagé des détails plus précis. La marque préfère garder toutes les informations et attendre le jour de la présentation pour tout dévoiler.

Motorola va entrer dans un paysage compétitif de smartphones pliables avec son modèle de troisième génération. D’une part, le Galaxy Z Flip 3 de Samsung se veut à un prix « correct » (au vu de la concurrence sur ce marché) avec des caractéristiques telles que la résistance à l’eau, un écran plus résistant et une puissance de pointe. Huawei vient également d’annoncer son P50 Pocket qui propose une grande batterie pour un téléphone pliable à clapet et un appareil photo original.

Le Motorola Razr avait fait son retour en 2019. Nous avons ensuite eu le droit en 2020 à un modèle amélioré avec notamment le support de la 5G et davantage de puissance. Et voilà maintenant que le troisième modèle doit voir le jour en 2022.