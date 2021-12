Matrix 4 : un gadin tout sauf virtuel au box office

Les choix artistiques et scénaristiques de Lana Wachowski ne semblent pas avoir séduit les spectateurs. a contrario de l’énorme carton réalisé par Spider-Man : No Way Home, Matrix 4 n’a pas vraiment suscité l’enthousiasme, et l’on frôle même le gadin tout sauf virtuel. Avec 22,5 millions aux US lors des 5 premiers jours de sortie en salles, Matrix 4 est très loin des objectifs supposés de la Warner qui tablait sur un minima de 40 millions de dollars. Le score à l’international est particulièrement décevant, avec des recettes estimées à 69,8 millions de dollars.

Pire encore, Matrix 4 fait nettement moins bien que le tout premier Matrix avec pourtant un prix du billet en forte hausse depuis 25 ans (27,8 millions de dollars aux US). Ne parlons même pas de Matrix Reloaded (42,5 millions de dollars) et Matrix Revolutions (48,5 millions de dollars), beaucoup plus haut encore. Pensé comme un film Meta qui critique a demi-mots le système de blockbuster hollywoodien, Matrix 4 a reçu des avis très mitigés depuis sa sortie, nombre de fans critiquant des scènes d’actions insipides un un gros cran en dessous de celles de la trilogie. Reste encore à évaluer l’audience sur HBO Max, mais pour l’instant, les nouvelles aventures de Neo peinent à convaincre.