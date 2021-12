Galaxy S22 : Samsung reporterait (légèrement) la sortie

Ceux qui attendent la sortie du Galaxy S22 de Samsung devront patienter un tout petit peu plus longtemps que prévu. En effet, le constructeur aurait revu ses dates de précommandes et de commercialisation.

Le Galaxy S22 Ultra selon une fuite

Selon le leaker Jon Prosser, les précommandes pour le Galaxy S22 auront lieu le 9 février 2022. Il était jusqu’à présent question d’un lancement le 8 février. Autant dire que la différence de 24 heures est plus que légère. Concernant la commercialisation, elle se ferait le 25 février. Pour le coup, il s’agit d’un report d’une semaine par rapport au calendrier initial.

Pourquoi ces délais ? Samsung rencontrait un problème majeur au niveau des chaînes de production. On peut donc imaginer que le délai d’une semaine doit l’aider à résoudre le problème. Cela a un impact sur la sortie de ses nouveaux smartphones haut de gamme, mais c’est assez léger. Pas de panique donc.

I’m being told that the dates for the Samsung Galaxy S22 series have been moved 👇

Pre-order is now scheduled for February 9, 2022

General availability is now February 25, 2022

Sources are citing a pretty significant supply chain issue.

— Jon Prosser (@jon_prosser) December 21, 2021