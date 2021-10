Samsung annule en catimini le lancement du Galaxy S21 FE

Le Galaxy S21 FE (FE pour « Fan Edition ») ne semble plus à l’ordre du jour. Le smartphone avait pourtant été officiellement annoncé par le géant sud-coréen et sa sortie commerciale était initialement prévue pour le mois d’octobre. Plutôt que d’officialiser l’annulation de ce modèle via un simple communiqué, Samsung a préféré opter pour la méthode un peu fourbe du retrait en catimini : toutes les références de l’appareil ont désormais disparu des nombreux sites du fabricant, comme si Samsung cherchait à nous faire croire que le mobile n’avait même jamais existé !

Le Galaxy S21 FE 5G a disparu dans la matrice

Si l’on croit certaines sources, la pénurie de composants électroniques aurait eu raison du smartphone, Samsung priorisant les nouveaux flagships, comme le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 par exemple, mais aussi le Samsung Galaxy S22 qui devrait être annoncé dès le mois de janvier 2022.