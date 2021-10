Le Galaxy S21 FE existe encore, et il a même une date de sortie

Souvenez-vous : Samsung avait retiré toute mention de son Galaxy S21 FE (Fan Edition) il y a quelques semaines à peine, ce qui pouvait laisser craindre une annulation pure et simple de ce modèle. Finalement, il n’en serait rien : le leaker Jon Prosser affirme que malgré les difficultés de la supply chain liées à la pénurie de composants électroniques, Samsung aurait uniquement reporté la date de lancement du FE. Ce dernier ne sortirait plus avant la fin de l’année (comme ce qui était initialement prévu), mais le 11 janvier 2022. Prosser n’est pas très clair concernant la date effective de commercialisation, le 11 janvier pouvant être une simple date de présentation officielle de ce modèle.

Samsung’s S21 FE is delayed until January, as far as I know.

Launch is rescheduled for January 11, 2022.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2021