TF1 va proposer de la publicité ciblée sur les box de SFR dès 2022

Si vous êtes un client de SFR et utilisiez la box pour regarder la télévision, attendez-vous à avoir de la publicité ciblée sur TF1 dès 2022. L’opérateur au logo rouge et la chaîne annoncent avoir signé un accord.

TF1 a déjà signé des accords avec Orange et Bouygues Telecom concernant la publicité ciblée, et voilà maintenant que SFR s’ajoute à la liste. Comme nous pouvons le voir, il n’y a pas Free. Est-ce que le groupe de Xavier Niel a décliné l’offre ? Ou bien les négociations sont-elles toujours en cours ? La chaîne ne dit rien à ce sujet.

Dans un communiqué, la première chaîne dit qu’elle proposera dès 2022 aux annonceurs des offres de publicité ciblée en TV linéaire auprès des foyers équipés d’une box SFR, sous réserve de leur consentement et de l’éligibilité technique de leur box.

Le communiqué indique :

Désormais, les annonceurs pourront associer la qualité et la puissance des contenus des chaînes du groupe TF1 à la précision et la granularité du ciblage digital pour adresser aux abonnés TV de SFR, Orange et Bouygues Telecom (soit plus de 11 millions d’individus et 18% des foyers français) des publicités adaptées et pertinentes, dans le respect de la règlementation des données personnelles.

Cette nouvelle opportunité permettra aux annonceurs de renforcer l’efficacité de leurs campagnes TV sur des problématiques de segmentation data allant de la géolocalisation jusqu’à des typologies de foyers spécifiques, en passant par les données sur les petits consommateurs TV et en parallèle de donner accès au média TV à de nombreuses PME et PMI.