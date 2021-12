Roaming : Orange annonce la 5G en itinérance dans plusieurs pays

Orange fait savoir que ses clients peuvent maintenant profiter de la 5G en itinérance quand ils sont dans plusieurs pays, en plus de la France. Les pays en question sont : Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Autriche, Roumanie, Bulgarie, Luxembourg et Lettonie. Et ce n’est que le début.

De la 5G en itinérance pour les clients d’Orange

Les clients d’Orange peuvent ainsi utiliser leur forfait quand ils sont en déplacement et profiter de la 5G en itinérance. L’opérateur dit avoir passé des accords avec certains pays pour proposer cette prestation et il compte en passer d’autres au fil du temps. Il ne précise pas toutefois quels seront les prochains pays concernés. « Cette liste ne va cesser de s’enrichir au fil des mois. D’autres pays s’ouvriront dans les mois à venir », se contente-t-il d’indiquer.

Cette annonce intervient quelques jours après une décision européenne. Celle-ci a permis d’étendre l’itinérance sans frais jusqu’en 2032. Ainsi, il est possible d’utiliser son forfait mobile dans n’importe quel pays de l’Union européenne sans surprise au niveau du tarif.