La 5G est accusée de causer des retards et annulations de vols d’avions

La 5G représente-t-elle une forme de danger pour tout ce qui touche les avions et les vols ? Le secteur de l’aviation le pense en tout cas. Il parle de perturbations, avec notamment des retards et des annulations.

La 5G, un danger pour les vols d’avions ?

Il faut savoir que la 5G utilise notamment la fréquence de 3,5 GHz, ce qui est assez proche de la fréquence d’émission des radioaltimètres comprise en 4,2 et 4,4 GHz. Pour les professionnels de l’aviation, la proximité de fréquence est un problème, au point d’avoir un impact négatif sur les manœuvres, tout particulièrement quand la météo n’est pas idéale (tempêtes, forts brouillards, etc).

Selon l’association Airlines for America, au moins 350 000 vols sont perturbés par an à cause de la 5G. Mais du côté des télécoms, on assure que tout va bien et que les compagnies aériennes n’ont pas de bonnes informations. « L’alarmisme de l’industrie aéronautique repose sur des informations totalement discréditées et sur une déformation délibérée des faits », a déclaré Nick Ludlum, vice-président du groupe commercial CTIA, dont les opérateurs américains AT&T et Verizon sont membres. « La 5G fonctionne en toute sécurité et sans causer d’interférences nuisibles aux opérations aériennes dans près de 40 pays dans le monde. Les compagnies aériennes américaines entrent et sortent de ces pays tous les jours », a-t-il ajouté.

Et pourtant, il y a déjà eu un signalement en France. En février dernier, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) avait estimé que la 5G pouvait perturber le fonctionnement des altimètres des avions en raison du recours à des ondes de fréquences voisines. Elle recommandait d’éteindre les téléphones 5G à bord des appareils.