The Witcher : la saison 2 fuite sur les sites pirates avant la sortie sur Netflix

La saison 2 de The Witcher sortira le 17 décembre sur Netflix, et pourtant elle est déjà disponible illégalement au téléchargement sur des sites pirates. Il y a eu une fuite.

Une fuite pour la saison 2 de The Witcher

Le premier épisode de la saison 2 de The Witcher est déjà proposé au téléchargement sur des sites pirates. La fuite a eu lieu il y a quelques heures et elle est proposée par une équipe qui a pour nom Telly. Le nom du fichier fait mention de WEB-DL, signifiant qu’il s’agit du fichier intact provenant d’une source en ligne et non d’un encodage ou d’une capture d’écran. Quant au son, il s’agit d’une piste audio stéréo avec le codec AAC. Il y a également les sous-titres anglais.

TorrentFreak a pu confirmer que l’épisode qui a fuité est réel. Le site note qu’il y a le logo de Netflix au début, les crédits à la fin et il n’y a aucun filigrane pendant la lecture.

Il est pour l’instant difficile de dire d’où vient la fuite. Et comme on peut s’en douter, Telly ne donne aucune information. C’est à se demander maintenant si les autres épisodes vont suivre avant la disponibilité officielle sur Netflix.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des fuites concernant Netflix. Rien que cette année, Army of Thieves, Paranormal Activity: Next of Kin, The Power of the Dog ou encore The Guilty sont apparus sur des sites pirates avant la sortie officielle sur le service de streaming. La plateforme de streaming a visiblement du travail à faire pour éviter que ses programmes apparaissent sur Internet avant leur sortie officielle.