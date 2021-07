The Witcher : la saison 2 sortira le 17 décembre sur Netflix

La date de sortie pour la saison 2 de la série The Witcher est maintenant connue, ce sera le 17 décembre 2021 sur Netflix. On retrouvera Henry Cavill en Geralt de Riv, Freya Allan en Cirilla, Anya Chalotra en Yennefer de Vengerberg et le reste du casting aperçu dans la première saison.

Il se trouve que la date de sortie pour la saison 2 de The Witcher n’est pas la seule annonce de la journée. En effet, nous avons également le droit aux titres (anglais) des différents différents épisodes, les voici :

THE WITCHER SEASON 2 EPISODE TITLES: Episode 1 – A Grain of Truth

Episode 2 – Kaer Morhen

Episode 3 – What Is Lost

Episode 4 – Redanian Intelligence

Episode 5 – Turn Your Back

Episode 6 – Dear Friend

Episode 7 – Voleth Meir

Episode 8 – [REDACTED] — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 9, 2021

La saison 2 de The Witcher voit Geralt et Ciri enfin réunis après s’être cherchés tout au long de la première saison. Ils passeront beaucoup de temps à Kaer Morhen, la base d’opérations des sorciers, où les chasseurs de démons passent l’hiver. Bien que Geralt soit le principal gardien de Ciri, et éventuellement sa figure paternelle, elle apprendra également avec d’autres sorciers du château, dont des personnages comme Lambert et Vesemir.

Netflix ne propose pas encore une bande-annonce pour sa série. Il faudra encore patienter pour la découvrir. Mais étant donné que la date de sortie de la saison 2 est le 17 décembre, on peut se douter que la vidéo arrivera dans quelques semaines.