NSO Group souhaiterait se débarrasser de Pegasus

NSO Group, la startup israélienne à l’origine du logiciel espion Pegasus, souhaiterait faire table rase du passé. Depuis quelques mois, NSO Group est accusé de collaborer aux tentatives d’espionnage de plusieurs états via son logiciel Pegasus, sachant que des militants des droits de l’homme, des hommes politiques ou des lanceurs d’alerte sont les cibles principales de ces méthodes (l’iPhone d’Emmanuel Macron aurait été la cible de Pegasus par le biais du gouvernement marocain).

Face à ces révélations stupéfiantes, plusieurs pays (dont les USA et Israel) ont lancé des enquêtes sur l’éditeur NSO Group afin de déterminer le degré d’implication de la startup dans ces agissements. Se sentant sans doute acculé et peut-être demain fragilisé par de possibles poursuites en justice, NSO Group chercherait désormais à se débarrasser de Pegasus, notamment via un rachat ou un investissement massif qui pourrait inclure l’arrêt partiel ou total des activités de Pegasus.

Un fonds d’investissement aurait été approché en ce sens : les 200 millions de dollars du fond permettraient de compenser en partie le manque à gagner issu de la rupture des contrats de Pegasus.