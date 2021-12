PlayStation : Sony rachète le studio Valkyrie Entertainment

Valkyrie Entertainment rejoint Sony et plus exactement PlayStation. Ce studio va ainsi rejoindre les 16 autres, ce qui permettra à Sony de proposer encore plus d’exclusivité pour sa console.

Un nouveau studio rejoint Sony et PlayStation

C’est Hermen Hulst, le responsable des PlayStation Studios chez Sony, qui a annoncé l’acquisition. « Nous annonçons aujourd’hui que Valkyrie Entertainment va rejoindre la famille des PlayStation Studios. Le studio apportera une contribution inestimable aux franchises clés des PlayStation Studios », a-t-il indiqué dans un tweet. Il n’y a pas d’information sur le montant pour le rachat.

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5 — Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021

Valkyrie Entertainment a vu le jour en 2002. Le studio a contribué à plus de 100 jeux depuis sa création, dont God of War, inFAMOUS, Twisted Metal, ou encore Forza Motorsport 7 et Halo Infinite. « Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec certaines des équipes les plus talentueuses du monde, en élargissant et en contribuant au portefeuille de jeux étonnants disponibles pour les fans de PlayStation », indique Joakim Wejdemar, le président et fondateur du groupe. Il précise que les opérations quotidiennes après l’acquisition continueront d’être gérées par l’équipe de direction actuelle de Valkyrie Entertainment.