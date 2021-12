WhatsApp teste le paiement instantané en cryptomonnaie

Le paiement instantané en cryptomonnaie fait ses débuts sur WhatsApp. La messagerie s’appuie sur Novi, un porte-monnaie numérique appartenant à Facebook (Meta).

Mise en place du paiement en cryptomonnaie sur WhatsApp

Il s’agit d’un lancement progressif qui concerne d’abord certains utilisateurs aux États-Unis. Ces utilisateurs de WhatsApp peuvent ainsi profiter d’un paiement instantané avec zéro frais. Cela utilise le stablecoin Pax Dollar (USDP). Sa valeur est liée au dollar américain.

La façon dont les paiements fonctionnent dans WhatsApp est similaire à l’envoi de pièces jointes dans une conversation. Les utilisateurs appuient sur l’icône « + » puis sélectionnent « Paiement » dans le menu qui apparaît. Les utilisateurs qui sont payés de cette manière reçoivent des USDP, qui peuvent être transférés sur un compte bancaire dans leur valeur équivalente en dollars américains.

Que ce soit pour l’envoi d’argent ou le transfert sur un compte bancaire, il n’y a pas de frais. De plus, l’inclusion de Novi dans la messagerie n’a aucun effet sur le chiffrement de bout en bout des messages personnels.

WhatsApp ne dit pas encore quand le paiement instantané en cryptomonnaie fera ses débuts dans d’autres pays. Le choix des États-Unis comme pays de lancement est en tout cas intéressant quand on sait que la messagerie n’est pas forcément populaire sur place. Ce sont surtout les SMS et Facebook Messenger qui dominent.

Concernant les paiements, WhatsApp propose déjà des options au Brésil et en Inde. Mais il s’agit d’envoi d’argent dans les devises traditionnelles et non en cryptomonnaies.