Halo Infinite : un excellent retour critique, la dispo ce jour et un nouveau teaser pour la série (trailer)

Le mode solo d’Halo Infinite est disponible dès aujourd’hui sur Xbox One/One X, Xbox Series, PC, Xbox Game Pass et Xbox Cloud Gaming. Les premiers tests du jeu sont tombés en amont de ce lancement très attendu, et les avis sont quasi unanimes : Halo Infinite est un très bon cru, peut-être même le meilleur en terme de gameplay pur. Pour le très sévère Gamekult, Halo Infinite termine « Major de Promo », Gameblog estime que « la grande réussite » du titre « tient dans sa manière de conjuguer respect de la tradition et ouverture sur la modernité », Les Nums se penche sur l’aspect technique du jeu et considère qu’il s’agit d’un « retour en grâce durement acquis », tandis que Numerama juge que « 343 Industries est parvenu à redonner du souffle à une saga qui a fêté ses 20 ans ».

Les avis sont sensiblement les mêmes outre-Atlantique, avec presqu’à chaque fois des louanges concernant l’aspect sandbox des affrontements ou bien encore la verticalité apportée par le grappin, et à peine note t-on quelques réserves sur le manque de moments particulièrement épiques, hormis la très belle séquence d’introduction.

Outre la sorti évènement du jeu emblématique de la Xbox, Halo c’est aussi une série en cours de production pour le compte du service Paramount+, avec à la clef un tout nouveau teaser :