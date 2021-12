Matrix 4 Resurrections : la bande-annonce finale fait un lien avec les premiers films

La bande-annonce finale de Matrix Resurrections est arrivée et confirme une nouvelle fois que le film sera une sorte de reboot et de suite. On voit notamment le personnage de Neo (Keanu Reeves) qui semble perdu, mais qui se souvient malgré tout de certains éléments.

Une ultime bande-annonce pour Matrix Resurrections

La nouvelle bande-annonce évoque les échos du passé et les boucles dans lesquelles tout le monde semble être coincé. Le trailer comprend un grand nombre de nouvelles séquences, mais fait souvent appel à des images des précédents films Matrix, en particulier le premier. La nouvelle simulation dans laquelle Neo et Trinity sont coincés semble très proche de la précédente, mais avec d’étranges déviations et changements. Parmi ces changements, citons la nouvelle version de Morpheus joué par Abdul-Mateen II et la nouvelle version de l’agent Smith joué par Johnathan Groff.

Au-delà de l’exposition de certains éléments de l’histoire, il y a aussi beaucoup d’action. Il y a des fusillades, des combats à mains nues et même quelques nouveaux pouvoirs de Neo, dont celui de faire exploser des véhicules. Neo conclut en disant qu’il n’a pas oublié le kung-fu. C’est en référence à un apprentissage dans le premier film avec Morpheus.

Matrix Resurrections sortira au cinéma le 22 décembre prochain. Aux États-Unis, le film sortira en simultané en streaming sur la plateforme HBO Max.