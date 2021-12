GTA Trilogy : la sortie des jeux physiques est reportée

Il y a un report pour la date de sortie des versions physiques de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Cela concerne les PlayStation, Xbox et surtout la Switch.

Sur Twitter, Rockstar annonce que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition en version physique sortira désormais le 17 décembre sur PlayStation et Xbox. Il s’agit d’un petit report pour le coup, la date de sortie initiale était le 7 décembre. En revanche, il y a visiblement des problèmes avec la version Switch puisque la console de Nintendo aura seulement le droit à la version physique de la compilation regroupant GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas pour le début de 2022. Il n’y a pas plus de précision à ce stade. Rockstar n’explique pas ce qui coince exactement avec la Switch.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.

Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.

Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021