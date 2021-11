Samsung met fin aux Galaxy Note en arrêtant la production du Galaxy Note 20

C’est la fin pour la gamme des Galaxy Note chez Samsung. Le constructeur va arrêter d’ici la fin de 2021 la production du Galaxy Note 20 selon ETNews. Ce modèle n’aura pas le droit à un successeur.

Samsung dit au revoir aux Galaxy Note

Samsung a continué de produire le Galaxy Note 20, qui a vu le jour en août 2020, au vu d’une certaine demande du public. Mais ce n’est pas très glorieux pour autant. Le constructeur aurait vendu 3,2 millions d’exemplaires en 2021, soit un tiers du nombre de modèles vendus en 2020.

Il n’y a pas eu de Galaxy Note 21 cette année et il ne faut pas s’attendre à ce qu’il sorte. En effet, Samsung a décidé de tirer un trait sur cette gamme. Ses particularités étaient le grand écran, le stylet et un processeur haut de gamme. Celui qui devrait plus ou moins remplacer les Galaxy Note sera le Galaxy S22 Ultra. Ce modèle, qui verra le jour au début de 2022, aura justement un emplacement pour le stylet, ainsi qu’un grand écran et un processeur de dernière génération.

À noter que les Galaxy Z Fold supportent également le stylet. Mais contrairement aux Galaxy Note, ils n’ont pas un emplacement dédié pour le ranger. Il faut donc trouver une alternative pour éviter de perdre l’accessoire.