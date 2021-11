La France dément avoir voulu racheter le logiciel Pegasus

La France a t-elle tenté d’acheter le logiciel Pegasus avant les révélations sur le programme espion ? C’est la petite bombe que vient de lâcher le MIT Technology Review. Les fins limiers du MIT affirment ainsi que l’achat de Pegasus était sur le point d’être conclu lorsque les révélations d’espionnage massif auraient tout fait capoter. Sans surprise, le ministère des Affaires étrangères a démenti toute intention d’achat tandis qu’un article du Monde apporte un peu plus de nuances encore.

Si l’on en croit en effet une source des services de renseignement français qui s’est exprimée dans le journal de référence, ce serait la société NSO (éditeur de Pegasus) qui aurait contacté l’état français (et non l’inverse), une prise de contact qui se serait soldée par un refus de la France. Contrairement donc à nombre de ses partenaires et alliés, la France n’utiliserait pas Pegasus et n’aurait jamais eu vraiment l’intention de le faire.

Histoire de parfaire ce contre-feu, les services de renseignement auraient commencé à enquêter au sujet de Pegasus, une enquête qui s’annonce particulièrement sensible sachant que cet outil serait encore utilisé par certains partenaires commerciaux et politiques de la France