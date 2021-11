Netflix rachète Scanline VFX, la société d’effets spéciaux de certains films Marvel/DC

Netflix annonce faire l’acquisition de Scanline VFX, une société d’effets spéciaux qui a travaillé sur plusieurs projets. Quelques-uns d’entre eux ont concerné Netflix, d’autres ont été avec différents studios, dont Marvel et DC.

Scanline VFX rejoint Netflix

Chez Netflix, Scanline VFX a travaillé sur les paysages interstellaires de Cowboy Bebop, les vampires voraces de Ciel Rouge Sang et le réacteur souterrain qui explose dans Stranger Things saison 3. La société d’effets spéciaux a également travaillé sur certains films Marvel, dont Les Éternels, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Les Éternels, Black Widow, Black Panther, Captain Marvel, Iron Man 3 et Captain America : Le Soldat de l’hiver. Du côté de DC, il y a notamment les films Zack Snyder’s Justice League et Joker. Concernant les autres studios, nous pouvons citer Game of Thrones, Godzilla vs King Kong, Free Guy ou encore Hereafter.

Les projets en cours de Scanline VFX comprennent The Batman, Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash, Black Adam et Moonfall.

Scanline VFX a été fondée en 1989 et Netflix indique que la société est connue pour ses effets complexes et photoréalistes, et son expertise en matière de production virtuelle.

Rien ne change pour les autres studios

Netflix fait savoir qu’il investira dans la société, l’infrastructure et la main-d’œuvre de Scanline VFX. Malgré le rachat, rien ne change pour le groupe. En effet, Netflix dit que sa nouvelle acquisition continuera d’opérer de manière indépendante et de travailler avec ses multiples clients.

« Nous continuerons de nous appuyer sur plusieurs autres studios autour du globe pour nos besoins en effets visuels afin que nos créateurs aient accès aux technologies les plus innovantes du monde et que nous puissions continuer de proposer à nos abonnés les histoires les plus captivantes et les plus avant-gardistes », indique Netflix. Le service de streaming ne précise pas le montant du rachat.