Windows 11 : l’écran bleu de la mort va faire son retour

Si vous utilisez Windows, vous avez déjà probablement déjà vu un Blue Screen of Death (écran bleu de la mort). Il apparait quand le système d’exploitation a complètement planté. Il avait « disparu » avec Windows 11 et voilà qu’il va finalement revenir.

C’est la fin du noir, retour au bleu

Sur Windows 11, l’écran bleu de la mort est devenu noir. Microsoft avait fait ce choix pour s’adapter à d’autres erreurs, qui étaient elles aussi d’une couleur sombre. Mais cela va changer avec la prochaine mise à jour. « Nous avons changé la couleur de l’écran en bleu lorsqu’un périphérique cesse de fonctionner ou qu’une erreur d’arrêt se produit comme dans les versions précédentes de Windows », indique Microsoft concernant la dernière bêta en date (build 22000.346) de son système d’exploitation.

Microsoft a dévoilé le Blue Screen of Death pour la première fois dans Windows 3.0, offrant ainsi aux professionnels de l’informatique et au personnel d’assistance un moyen de diagnostiquer les défaillances du matériel et de la mémoire. Un écran bleu de la mort est une erreur au niveau du noyau de Windows, et cela comprend généralement une collecte de données que les administrateurs peuvent analyser pour déterminer la cause des pannes.

Microsoft ne dit pas encore quand la mise à jour de Windows 11 (qui comprend d’autres éléments ici et là) sera disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs.