C’est un petit changement… qui marque pourtant la fin d’une époque. Sous Windows 11, le Blue Screen of Death (BSOD), aka « écran bleu de la mort » a été remplacé par un « écran noir de la mort ». Une panne système se traduira donc cette fois par l’affichage d’un écran sur fond noir avec un émoticon mécontent, un commentaire sur deux lignes – « Votre appareil a un problème et doit être redémarré. Nous collectons juste quelques informations d’erreurs, suite à quoi vous pourrez redémarrer » – et un QR code permettant d’accéder directement à une page d’information.

Hormis le nouvel affichage, le « fonctionnement » de la page n’a pas été modifié : Windows 11 « scanne » le système pour voir ce qui a bien pu clocher, et demande le redémarrage après cette vérif.

Cet écran d’avertissement n’avait pas été modifié depuis Windows 8 (2012). L’écran bleu de la mort avait été introduit pour la première fois dans windows 3.0.