PS5 : Sony ouvre sa boutique PlayStation en France avec sa console et d’autres produits

Sony a ouvert sa boutique PlayStation en France afin d’acheter une PS5 ou d’autre produit sans passer par un revendeur. Elle avait déjà vu le jour aux États-Unis et Sony avait récemment annoncé une expansion en Europe.

Lancement de la boutique PlayStation en France

La boutique PlayStation permet d’acheter une PS5, que ce soit le modèle standard (avec lecteur de disque) ou la Digital Edition (sans lecteur de disque). Mais comme on peut s’en douter, il n’y a pour l’instant pas de stock disponible. Ceux qui veulent la console en passant directement par Sony plutôt qu’un revendeur devront régulièrement jeter un coup d’œil sur le site.

En outre, la boutique en ligne permet d’acheter des accessoires, comme la manette DualSense pour PS5 et la manette DualShock pour la PS4. On retrouve par ailleurs des casques, la télécommande multimédia, la station de rechargement ou encore la caméra HD.

Autre section : les jeux. Mais ne vous attendez pas à des prix intéressants. Les jeux PS5 par exemple coûtent 79,99€. De tarifs plus intéressants sont disponibles chez les revendeurs, comme Amazon, la Fnac et Cdiscount. Enfin, vous pouvez prendre un abonnement au PlayStation Now.

La boutique en ligne https://t.co/yhcIZ5WCs2 est officiellement ouverte en France ! Rendez-vous sur le site qui vous propose une grande variété de matériel, accessoires et jeux PlayStation. pic.twitter.com/oG6Heq5ukM — PlayStation France (@PlayStationFR) November 12, 2021

La boutique PlayStation en France est accessible dès maintenant à l’adresse direct.playstation.com. Et petit bonus sympathique : les frais de livraison sont offerts pour tous ceux qui ont un abonnement en cours au PlayStation Plus.