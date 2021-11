Galaxy S21 : la bêta d’Android 12 est terminée, la version finale approche

La phase de bêta pour Android 12 sur les Galaxy S21 est maintenant terminée, annonce Samsung. Il faut comprendre par là que la version finale ne devrait pas tarder, bien qu’il n’y ait pas encore de date.

Bientôt Android 12 pour les Galaxy S21

Sur les forums de Samsung, un employé du groupe dit qu’il n’y aura pas de cinquième bêta pour Android 12 à destination des Galaxy S21. Le constructeur se focalise sur les dernières corrections de bugs qui seront intégrées dans la version finale de la mise à jour du système d’exploitation mobile.

Samsung a proposé la première bêta d’Android 12 avec sa surcouche One UI 4.0 en septembre dernier pour les Galaxy S21. Cette première version comprenait assez peu de changements par rapport à Android 11. Samsung a toutefois fait le nécessaire avec les bêtas suivantes en proposant diverses nouveautés. Il y a notamment celle qui peut ajuster les couleurs des menus et boutons selon les couleurs du fond d’écran du téléphone.

On peut en tout cas se demander quand la version finale de la mise à jour arrivera. Samsung a débuté la phase de bêta plus tôt que l’année dernière avec ses Galaxy S20 et Android 11. La version finale avait vu le jour au mois de décembre. Les utilisateurs avec un Galaxy S21 peuvent espérer que la version finale pour Android 12 arrivera ce mois-ci, voire le mois prochain. Dans tout cas, la sortie n’est plus très loin.