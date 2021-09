Galaxy S21 : Samsung propose la bêta d’Android 12 (One UI 4.0)

Samsung annonce la disponibilité de la bêta de One UI 4.0, qui s’appuie sur Android 12, pour les Galaxy S21. Cela inclut les différentes variantes du smartphone : Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Samsung révèle que la version finale de sa surcouche One 4.0 avec Android 12 sera disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs avec un Galaxy S21 d’ici la fin de l’année. On notera en tout cas que le constructeur fait mieux que l’année dernière où la bêta d’Android 11 pour les Galaxy S20 avait été disponible en octobre, un mois après la version finale de Google pour ses Pixel. Cette année, la version finale d’Android 12 n’est toujours pas disponible. Une récente fuite suggère que ce sera pour le 4 octobre.

Quelles sont les nouveautés d’Android 12 et de One UI 4.0 ? Samsung annonce une multitude d’options de thèmes, notamment la possibilité de modifier l’écran d’accueil, les icônes, les notifications, les fonds d’écran et bien plus encore. La mise à jour est également accompagnée de widgets redessinés et d’une mise à jour importante du catalogue d’emojis.

Au-delà de cela, des fonctionnalités de confidentialité au niveau du système sont également ajoutées. Elles comprennent des indicateurs d’état pour l’appareil photo et le micro, ainsi qu’un tableau de bord complet de confidentialité, bien qu’il semble que Samsung ait créé sa propre version au lieu d’utiliser celle de Google.

Au départ, la bêta d’Android 12 pour les Galaxy S21 concerne quelques pays : États-Unis, Royaume-Uni, Corée du Sud, Allemagne, Inde et Chine. La France et d’autres pays seront ajoutés au fil du temps. Quant à la version finale, elle fera ses débuts avant la fin de l’année selon les dires de Samsung.