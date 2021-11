Nvidia fait la démo (spectaculaire) de ses outils de création d’avatars

Le Métaverse est le mot tendance du moment, et on a peu l’impression que tout le petit monde de la tech veut en être d’une façon ou d’une autre. Nvidia vient ainsi de dévoiler deux vidéos de démo qui illustrent les capacités de ses outils de création d’avatars ultra-réalistes ou au contraire totalement fantaisistes, des avatars qui peupleront peut-être un jour l’un de ces fameux métaverses. La première vidéo dévoile un Avatar 3D hyper réaliste réalisé à partir d’une simple photo en 2D et dont les paroles se synchronisent automatiquement avec des phrases prononcées en plusieurs langues. Cette performance a été obtenue grâce aux outils logiciels Omniverse Avatar et Riva (création de voix assistée par IA).



La seconde vidéo met en scène le patron de Nvidia, Jensun Huang, représenté ici sous la forme d’un avatar jouet. La voix de Jensun Huang est générée par IA via l’outil Riva (après capture d’échantillons de la voix originale), et l’avatar discute de plusieurs sujets en toute autonomie, comme le ferait une IA conversationnelle. Les mouvements du corps, des mains et du visage sont créés avec le logiciel Omniverse. Vraiment impressionnant.