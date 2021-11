Nintendo dit réfléchir à la console qui succédera à la Switch

La Switch existe depuis 2017 et Nintendo va bien évidemment proposer une autre console à l’avenir. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais le groupe dit qu’il réfléchit toujours à ce que le modèle va proposer.

Des détails à peaufiner pour la console qui succédera à la Switch

C’est Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, qui a évoqué ce sujet lors de l’appel téléphonique avec les analystes qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe. « Nous n’avons rien à dire », a-t-il débuté, avant malgré tout de faire un commentaire. « La Switch est dans la phase intermédiaire de son cycle, elle dispose maintenant d’un écran OLED et la dynamique se poursuit avec une large gamme de jeux ». Le président dit ensuite que Nintendo est « toujours en discussion interne sur le concept, le calendrier et le reste, et nous discutons de tout » concernant la console qui va succéder à la Switch.

Il reste à déterminer maintenant si une Switch Pro est toujours d’actualité. Il y a eu tellement de rumeurs à son sujet. Il n’y a pas de fumée sans feu, bien que Nintendo fait tout pour calmer le jeu. C’est normal après tout, le groupe veut que sa Switch OLED (disponible depuis peu) se vende. Ce n’est pas le moment d’avoir un impact négatif sur les ventes.

Vient maintenant la grande question : est-ce que la console qui succédera à la Switch sera un modèle complètement différent (comme fut la Switch par rapport à la Wii U) ? Ou bien s’agira-t-il d’une variante de la Switch, avec par exemple la Switch Pro ? C’est un mystère pour l’instant.