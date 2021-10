Twitter propose un accès anticipé aux nouveautés pour les utilisateurs payants

Twitter fait régulièrement des tests avec certains utilisateurs avant de proposer les nouvelles fonctionnalités à tout le monde. Cette semaine, le réseau social annonce que les abonnés à son service Twitter Blue ont maintenant le droit à un accès anticipé.

Le principe peut rappeler ce que YouTube propose. Certaines fonctionnalités peuvent être testées avant tout le monde, à condition d’avoir un abonnement actif à YouTube Premium. L’idée est similaire ici avec un accès anticipé à certaines fonctionnalités tant que l’utilisateur dispose d’un abonnement à Twitter Blue.

Pour rappel, Twitter Blue est un abonnement mensuel offrant aux utilisateurs un accès exclusif à des fonctionnalités premium et à des options de personnalisation de l’application. L’offre a fait ses débuts au Canada avant d’arriver un peu plus tard en Australie. Elle reste toutefois indisponible dans les autres pays (pour l’instant du moins).

En ce moment, les utilisateurs avec Twitter Blue ont le droit à un accès anticipé pour épingler une conversation. C’est pour l’instant disponible sur iOS. Une autre fonctionnalité en test est la possibilité de mettre en ligne des vidéos qui durent plus longtemps. Ce test concerne les utilisateurs qui passent par un ordinateur.

Like being ahead of the curve?

Today, we’re rolling out Labs 🔬, giving you *early access* to some new features we’re building before everyone else like:

🔹 Pinned Conversations on iOS

🔹 Longer video uploads on desktop only

— Twitter Blue (@TwitterBlue) October 27, 2021