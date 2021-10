Twitter teste des publicités dans les réponses aux tweets

Twitter débute le test d’un nouvel emplacement pour les publicités, à savoir au niveau des réponses aux tweets. Il y a déjà beaucoup de pubs sur la timeline, mais cela ne suffit visiblement pas au réseau social qui veut en afficher encore plus.

Bruce Falck, responsable produit des revenus de Twitter, a publié un tweet avec un GIF pour montrer à quoi ressemblera l’affichage des publicités au niveau des réponses. « À partir d’aujourd’hui, nous tentons quelque chose de différent et testons un nouveau format publicitaire dans les conversations des tweets. Si vous faites partie de ce test (qui est mondial sur iOS et Android uniquement), vous verrez des publicités après la première, troisième ou huitième réponse sous un tweet », explique le responsable.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp

— bruce.falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021