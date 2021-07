Twitter teste une section pour faire du shopping

Twitter a envie de se diversifier et a commencé à tester une section pour faire du shopping. Cette initiative peut rappeler Instagram qui propose déjà un tel système sur son application mobile.

« Venez sur Twitter pour tweeter, suivre les événements en direct et maintenant… pour faire du shopping », indique le réseau social dans un tweet. Il précise que le test concerne dans l’immédiat les utilisateurs sur iOS (il n’y a pas d’information pour Android). « Obtenez les produits que vous voulez dans les endroits que vous aimez, directement à partir du profil d’une marque », peut-on lire dans la présentation.

Les annonceurs peuvent ajouter un « module shopping » sur leur profil, où les internautes font défiler différents produits sans avoir à quitter l’application pour connaître leurs caractéristiques et même acheter. L’outil n’est initialement disponible que pour une poignée de marques aux États-Unis. Il n’y a pas d’information pour un test dans d’autres pays.

Come to Twitter to Tweet, follow along with live events, and now…to shop.

We’re testing Shop Module on iOS. Get the products you want from the places you love –– right from a brand’s profile. pic.twitter.com/2ZS8v7NIWs

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 28, 2021