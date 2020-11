Instagram mise sur les Reels et le shopping avec des onglets dédiés

Instagram mise un peu plus sur les Reels et le shopping avec des onglets dédiés sur son application. Ils remplacent le bouton « + » pour ajouter du contenu et l’onglet pour l’activité. Ils rejoignent ainsi les onglets de l’accueil, de la recherche et du profil.

Les Reels d’Instagram sont de courtes vidéos, disponibles depuis quelques mois maintenant. Il s’agit ni plus ni moins que d’une copie du format de TikTok. L’onglet va regrouper ce type de vidéos, pour concurrencer encore plus TikTok. Pour sa part, l’onglet du shopping recense des produits qui peuvent être achetés au sein de l’application d’Instagram.

« Chez Instagram, nous avons toujours mis l’accent sur les jeunes et les créateurs, car ils sont des pionniers », explique Adam Mosseri, le responsable du réseau social. Il indique que l’onglet pour les Reels est « un lieu où les gens peuvent partager leur créativité avec le monde ». Pour l’onglet du shopping, « nous vous aidons à vous inspirer des créateurs que vous aimez, à faire vos achats sur Instagram et à soutenir les petites entreprises ».

Ce changement d’Instagram avec les onglets pour Reels et le shopping est notable. C’est le premier en l’espace de quelques années. Adam Mosseri note à ce sujet que la modification a été mûrement réfléchie au vu des usages d’aujourd’hui et de demain.

Comme à chaque fois avec Instagram, les nouveautés sont déployées progressivement. Certains ont les onglets pour les Reels et le shopping dès maintenant. Les autres les auront au fil des jours/semaines.