Switch : Nintendo reporte son exclusivité Advance Wars 1+2 à 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ne sortira pas en décembre sur Switch, mais au printemps 2022 annonce Nintendo. C’est un coup dur pour les joueurs, il s’agissait de l’un des derniers jeux de 2021 qui étaient attendus sur Switch. C’est une exclusivité qui plus est.

« Bonjour les troupes ! Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, dont le lancement était prévu le 3 décembre, sortira désormais sur Nintendo Switch au printemps 2022 », indique Nintendo dans un tweet. Quelle est la raison du report ? « Le jeu a juste besoin d’un peu plus de temps pour être peaufiné. Vous pourrez bientôt vous battre avec Andy et ses amis ! Merci de votre patience« , se contente d’indiquer Nintendo.

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You'll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021