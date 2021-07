Ubisoft reporte la sortie des jeux Rainbow Six Extraction et Riders Republic

Il faudra patienter pour jouer à Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction et Riders Republic. Ubisoft annonce aujourd’hui que les deux titres sortiront plus tard que prévu, à tel point que le premier va louper 2021.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction devait initialement arriver en septembre 2021, mais sa nouvelle date de sortie est janvier 2022. La raison exacte du report n’est pas communiquée par Ubisoft, si ce n’est qu’il faut plus de temps pour peaufiner le jeu de survival horror.

Notre ambition avec Rainbow Six Extraction est de proposer une expérience AAA à part entière qui change la façon dont vous jouez et pensez aux jeux coopératifs. Avec des fonctionnalités uniques comme Missing In Action ou The Sprawl, chaque mission sera une expérience tendue et stimulante dans laquelle vous mènerez les opérateurs d’élite de Rainbow Six dans un combat contre une menace extraterrestre mortelle et en constante évolution.

Nous saisissons l’opportunité de prendre du temps supplémentaire pour donner vie à cette vision comme elle le mérite en janvier 2022. Nous sommes convaincus que cela permettra à Rainbow Six Extraction d’être l’expérience immersive, coopérative et palpitante que nous avons voulu créer, et celle à laquelle vous aspirez.