Elden Ring est reporté à février 2022 (et une bêta pour novembre)

Elden Ring, le jeu de From Software, sortira finalement le 25 février 2022, au lieu du 21 janvier comme c’était prévu jusqu’à présent. Le studio a besoin de quelques semaines supplémentaires pour peaufiner son titre.

« Elden Ring sortira le 25 février 2022, car la profondeur et la liberté stratégiques du jeu ont dépassé les attentes initiales », indique le compte Twitter officiel du jeu. « Nous vous remercions de votre confiance et de votre patience. Nous sommes impatients de vous voir découvrir le jeu lors du test en réseau fermé en novembre », ajoute-t-il. Il y aura donc une version bêta disponible le mois prochain pour certains joueurs.

Important message:

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.

The #ELDENRING Team

— ELDEN RING (@ELDENRING) October 18, 2021