Elden Ring : le prochain From Software dévoile enfin du gameplay… et sa date de sortie !

C’était la grosse cerise sur le gâteau d’un Summer Game Fest principalement consacré aux titres indés : Elden Ring, le jeu développé par From Software (Dark Souls) et écrit par George R.R. Martin (l’auteur de Game of Thrones) a enfin montré du vrai gameplay. Autant ne pas faire durer le suspens : les quelques séquences dévoilées sont du From Software pur sucre, ce qui signifie des combats très exigeants en skill et une direction artistique dans la veine des Souls. L’ambiance du titre est en tout cas fantastique, et pue littéralement la classe par tous les pixels.

Dans la liste des nouveautés notables (par rapport aux Souls), on note un cycle jour/nuit, une météo dynamique et la possibilité de chevaucher une monture. C’est évidemment extrêmement prometteur, même si le moteur graphique nous semble très loin d’envoyer du bois au plan technique (la DA rattrape tout cela avec brio). Elden Ring sera disponible le 21 janvier 2022 sur les plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (via Steam).