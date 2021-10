Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red repousse la version Next Gen à 2022

Décidément, CD Projekt Red accumule les désillusions, et le COVID-19 ne peut sans doute pas tout expliquer. Embourbé par les correctifs sans fin de Cyberpunk 2077, le studio polonais n’a pas réussi à trouver les ressources nécessaires pour développer la version next gen de son jeu de rôle futuriste. Finalement, la version de Cyberpunk 2077 optimisée pour les PS5 et les Xbox Series ne sera disponible qu’au premier trimestre 2022, soit plus d’un an après la sortie du jeu ! les joueurs PS5 et Xbox Series auront-ils encore le coeur de se replonger dans Night City alors que le début d’année sera extrêmement chargé en nouveautés (Horizon Forbidden West, Dying Light 2 entre autres…) ? Rien n’est moins sûr…

Même tarif pour la version next gen de The Witcher 3 : Wild Hunt, qui glisse au second trimestre 2022. Alors certes, il vaut mieux un gros report qu’un jeu ultra beugué (Cyberpunk 2077 illustre bien le problème), mais à force, l’extrême lourdeur d’un studio autrefois réputé pour sa capacité à livrer en temps et en heure peut finir par lasser…