Google explique pourquoi les Pixel 6 ne sont pas disponibles partout

Google a fraîchement annoncé ses Pixel 6 et 6 Pro, mais ils sont uniquement disponibles dans neuf pays, dont en France. C’est plus que limité quand on sait que des groupes comme Apple et Samsung vendent (presque) partout dans le monde. Mais Google a une explication : la pénurie de composants.

Seulement 9 pays peuvent profiter du Pixel 6 de Google

Le site indien Gadgets 360 a demandé à Google pourquoi les deux Pixel 6 n’étaient pas disponibles en Inde. Le groupe a répondu :

En raison de divers facteurs, notamment des problèmes d’approvisionnement en lien avec la demande mondiale, nous ne sommes pas en mesure de rendre nos produits disponibles sur tous les marchés. Nous restons attachés à nos téléphones Pixel actuels et sommes impatients de proposer les futurs appareils Pixel dans davantage de pays à l’avenir.

Cette déclaration en rapport avec la pénurie des puces peut surprendre sachant que tout le monde est concerné par ce problème et cela n’empêche pas les autres constructeurs de vendre dans plusieurs régions. Peut-être que Google n’a pas la même force de frappe pour négocier avec les sous-traitants et ainsi être en mesure de commander beaucoup de puces.

Les Pixel 6 ne sont pas les premiers smartphones de Google à connaître une sortie dans quelques pays. Les modèles précédents ont également vu le jour dans une poignée de pays. Et c’est pire avec le Pixel 5a qui est seulement disponible aux États-Unis et au Japon.