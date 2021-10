Switch Online : le prix double pour jouer aux jeux Nintendo 64 et Mega Drive

Nintendo a levé le voile sur le prix du pack additionnel pour son offre Switch Online permettant de jouer aux jeux Nintendo 64 et Mega Drive. Ce sera 39,99€ pour 12 mois. C’est le double du pack standard.

Enfin le prix dévoilé pour le Nintendo Switch Online + pack additionnel

Avec l’offre standard, les joueurs de Switch peuvent jouer ligne, profiter des jeux NES et SNES, avoir les sauvegardes dans le cloud, utiliser l’application Nintendo Switch Online et bénéficier d’offres spéciales. Le Nintendo Switch Online + pack additionnel inclut tout cela, plus la possibilité de jouer aux jeux Nintendo 64, Mega Drive, et on retrouve le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing New Horizons.

L’offre standard coûte 3,99€ pour un mois, 7,99€ pour trois mois et 19,99€ pour un an (ou 34,99€ avec la formule familiale). L’offre incluant le pack additionnel coûte donc 39,99€ par an ou 69,99€ pour les familles (il n’existe pas une formule mensuelle ou trimestrielle). Autant dire que c’est une hausse significative pour accéder à des jeux Nintendo 64 et Mega Drive. Certes, il y a aussi le DLC pour Animal Crossing New Horizons, mais ceux qui n’ont pas le jeu ne sont de toute façon par concernés et le prix reste le même pour eux.

Le Nintendo Switch Online avec le pack additionnel pour les jeux Nintendo 64 et Mega Drive sera disponible à compter du 26 octobre. Pour ce qui est du DLC, il sera disponible dès le 5 novembre.