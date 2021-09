Switch : les jeux Nintendo 64 et Mega Drive arrivent, mais ce sera payant

En plus d’annoncer plus de jeux lors du Nintendo Direct, Nintendo a annoncé l’arrivée des jeux Nintendo 64 et Mega Drive sur Switch. Mais contrairement aux jeux NES et SNES, ce ne sera pas inclus. En effet, il faudra payer un supplément.

Arrivée des jeux Nintendo 64 et Mega Drive sur Switch

Voici les premiers jeux Nintendo 64 qui seront disponibles avec le Nintendo Switch Online à la fin octobre :

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Nintendo a également annoncé que d’autres titres arriveront dans le temps. Voici quelques titres annoncés :

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Même scénario pour le cas des jeux Mega Drive, avec la liste qui augmentera au fil du temps. Voici les jeux qui seront disponibles au lancement :

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Le Nintendo Switch Online coûte 3,99€ pour un mois, 7,99€ pour trois mois ou 19,99€ pour un an. On peut aussi évoquer la formule familiale à l’année pour 34,99€. Toutes permettent de jouer en ligne et donnent accès à des bonus, comme la possibilité de jouer aux jeux NES et Super NES. Dans le cas de la Nintendo 64 et Mega Drive, il faudra payer un supplément pour jouer sur sa Switch. Nintendo n’a pas encore communiqué un tarif. Il promet cependant de donner prochainement des détails à ce sujet.

Les manettes qui vont avec

En complément, Nintendo annonce qu’il va vendre des manettes Nintendo 64 et Mega Drive. Ce sera intéressant pour ceux qui voudront réellement retrouver l’expérience de l’époque. Chaque manette coûtera 49,99€.