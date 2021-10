Snapdragon vs Tensor : Qualcomm tacle Google et sa puce du Pixel 6

Les Pixel 6 et 6 Pro seront les premiers smartphones de Google à ne pas embarquer une puce Snapdragon de Qualcomm. Ils auront le droit à Tensor, une puce maison. Qualcomm a justement réagi à ce sujet avec un tweet.

Qualcomm a tweeté « Nous avons décidé de fabriquer notre propre système sur puce pour smartphone au lieu d’utiliser Snapdragon », accompagné par des emojis de drapeaux rouges. Il s’agit d’un mème utilisé par certains sur le réseau social. Avec ce mème, les internautes ajoutent les emojis à des déclarations hypothétiques de partenaires, d’amis, d’employeurs ou autres, qui pourraient signaler un « red flag » (signal d’alarme), faisant écho à l’expression du même nom pour décrire les signes d’alerte dans tous les domaines.

"We've decided to make our own smartphone SoC instead of using Snapdragon" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

