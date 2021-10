Une IA parvient à créer seule un film d’horreur, et le résultat est ultra bizarre

La chaine YouTube satirique Netflix is A Joke (ça ne s’invente pas) vient de produire un nouvel OVNI, soit le premier film d’horreur entièrement conçu par une intelligence artificielle (IA), et le résultat est proprement stupéfiant (dans le sens « qui donne l’impression d’être regardé sous l’emprise de substances hallucinogènes »). Mr Puzzles, le grand méchant du film (qui porte aussi un masque de diable proprement ridicule) aligne les propos les plus incohérents, tout comme ses victimes par ailleurs.

Quelques exemples parmi d’autres :

Mr Puzzles : Hey Jennifer, est-ce que tu veux être une joueuse ?

Jennifer « Surtout pas ça !

Ou bien encore :

Victime numéro 2 : Ne me tuez pas s’il vous plait ; j’ai plusieurs familles et je suis un collaborateur

Réponse de Mr Puzzles : la vie ne se gagne pas par la possession, la vie se gagne en faisant des puzzles

Tout ceci n’est qu’un très court extrait de la multitudes de choses bizarres qui se produisent durant ce film (y compris l’apparition d’une baleine bleue enquêteur de police). L’IA aurait ingurgité pas moins de 4000 films d’horreur pour produire cette chose, et l’on se dit qu’elle n’a pas du tout comprendre à la perfection…