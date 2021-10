Switch OLED : le Joy-Con Drift n’est pas réparé, suggère Nintendo

Le Joy-Con Drift est problématique avec la Switch et le sera encore avec le modèle OLED. C’est en tout cas ce que suggère Nintendo dans une foire à questions. Le groupe dit qu’il a fait des améliorations, mais cela ne devrait pas suffire pour mettre un terme définitif au problème.

C’est quoi le Joy-Con Drift sur Switch ? Il s’agit d’un problème qui touche beaucoup de joueurs où les joysticks sont déréglés. Le personnage d’un jeu peut se rendre dans une direction alors que le joueur ne touche pas le joystick. Il y a aussi le cas où le personnage va soudainement tourner à gauche ou à droite, alors que le joueur demande à aller tout droit.

Vient alors le cas du Joy-Con Drift avec la Switch OLED, sachant que ce modèle est disponible à l’achat depuis quelques jours. Nintendo commence en expliquant qu’il a amélioré ses Joy-Con par rapport au premier modèle de 2017. Les joysticks sur le Switch Lite, qui a vu le jour en 2019, sont différents par exemple (bien qu’ils sont sujets au Joy-Con Drift…). Il en va de même avec la Switch OLED où il y a encore des améliorations. Malgré tout, le problème des joysticks pourrait bien de retour avec la Switch OLED.

Par exemple, les pneus de voiture s’usent au fur et à mesure que la voiture se déplace, car ils sont en friction constante avec le sol pour tourner. Partant de ce principe, nous nous sommes demandés comment améliorer la durabilité, et non seulement cela, mais aussi comment faire coexister l’opérabilité et la durabilité. C’est une question à laquelle nous nous attaquons en permanence.