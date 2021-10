Le CSA s’apprêterait à bloquer plusieurs sites pornographiques à accès gratuit

Amateurs de gaudrioles, les temps s’annoncent durs (non, pas autre chose de dur malheureusement…). Le CSA s’apprêterait en effet à bloquer plusieurs gros sites pornographiques « gratuits » en France, comme PornHub ou YouPorn, ces derniers n’ayant pas mis en place de systèmes de vérification de l’âge de l’internaute. Face à l’attentisme des sites, le gouvernement vient de publier un décret pour « la mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique”, décret qui donne les pleins pouvoirs au CSA pour bloquer le DNS (Domain Name System), et donc l’accès à ces sites.

L’objectif du gouvernement français est-il vraiment de protéger les mineurs… ou d’interdire l’accès à la pornographie au plus grand nombre ?

De leur côté, les sites incriminés ont déjà fait valoir que les internautes refusaient massivement tout système de contrôle de l’âge (ce qui revient à accepter un système de contrôle de l’identité) par crainte que les noms des personnes ayant eu accès à ces sites puissent un jour être rendus publics, à l’occasion d’un piratage par exemple. De plus, les sites à accès payants (qui ne sont pas concernés par la loi) proposent le plus souvent des abonnements extrêmement élevés, et donc hors budget de la plupart des visiteurs (dont le quart serait composé de femmes).

Le CSA peut donc désormais fermer les sites de son choix dès lors qu’ils ne se conforment pas à la loi française sur la protection des mineurs dans les 15 jours suivant un signalement. Le blocage du site est de plus agrémenté d’une peine maximale de 3 ans de prison et de 75 000 euros d’amende. L’arsenal est à ce point dissuasif qu’il semble désormais probable que la France deviennent l’un des très rares pays développés dans le monde à interdire l’accès gratuit à du contenu pornographique en ligne (en bonne compagnie à côté de pays comme la Chine ou l’Inde…). Il n’est pas certain que l’on doive s’en féliciter.