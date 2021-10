USB-C : de nouveaux logos pour dissiper la confusion

L’USB Implementers Forum (USB-IF), qui supervise le standard USB (et donc l’USB-C), a décidé de présenter de nouveaux logos qui doivent aider les consommateurs. Il peut exister aujourd’hui une certaine confusion, d’où l’intérêt de (tenter de) simplifier tout cela.

Des logos pour l’USB-C et ses spécifications

Les nouveaux logos pour l’USB-C présentent la puissance, à savoir 60 W ou 240 W. Ils vont s’afficher aussi bien sur les emballages que sur les câbles. Les consommateurs devraient un peu mieux s’y retrouver avant de faire un achat.

Le nouveau marketing est censé être lié à la récente spécification USB Power Delivery (USB PD) 3.1 annoncée en début d’année. Elle fait partie (de manière confuse) de la spécification USB-C 2.1 et propose des appareils pouvant se charger avec une puissance allant jusqu’à 240 W. Il faut avoir le bon câble et le bon chargeur pour en profiter.

Dans le même temps, les nouveaux logos montrent à quel point la norme USB-C reste confuse. Il existe des logos distincts pour la prise en charge des vitesses de transfert de données de 40 Gbps, ainsi que des vitesses plus lentes de 20 Gbps, et deux niveaux d’alimentation : 60 W et 240 W. Le problème est que les normes ne sont pas liées entre elles. Vous pouvez ainsi obtenir un câble qui prend en charge les transferts de données à 40 Gbps mais supporte une charge plus lente. Vous pouvez sinon obtenir un câble de 240 W à charge rapide qui ne convient pas au transfert de fichiers. En outre, vous pouvez obtenir les deux, mais c’est toujours aux fabricants qu’il incombe d’utiliser réellement le marquage et aux clients de s’y retrouver.

Bref, il reste encore du boulot pour que tout soit vraiment clair auprès du grand public. Il faut maintenant espérer que les fabricants fassent bien leur travail pour que les clients s’y retrouvent. Cela pourrait prendre un peu de temps.