L’USB-C va voir sa puissance passer de 100 W à 240 W

L’USB Implementers Forum annonce du changement pour l’USB-C et plus particulièrement pour la puissance qui va passer à 240 W. C’est 100 W aujourd’hui. On va donc plus que doubler. Ce sera en place avec la version 2.1 de la norme.

La version 2.1 de la norme USB-C introduira une option de 240 W appelée Extended Power Range (EPR). Actuellement, la version 2.0 de l’USB-C plafonne à 100 W. L’augmentation de la puissance permettra d’accueillir une gamme plus large de périphériques, notamment de grands moniteurs 4K, des ordinateurs portables gaming, des imprimantes et plus encore. Cela aura aussi un impact positif sur la recharge de certains appareils, puisque davantage de périphériques seront pris en charge.

Selon l’organisme qui gère la norme, des marquages spéciaux seront nécessaires pour les câbles prenant en charge l’EPR. La distinction sera importante à mesure que la spécification USB-C haute puissance prolifère dans les secteurs de l’informatique personnelle et des smartphones.

Le changement pour passer de 100 W à 240 W pour l’USB-C va progressivement arriver chez les différents constructeurs. Il ne faut pas s’attendre à voir la nouvelle norme être en place chez tout le monde en même temps à une date spécifique. Il sera en tout cas intéressant de voir si de nouveaux usages vont être possibles.