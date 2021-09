PlayStation Plus octobre 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Après Microsoft et Google, c’est au tour de Sony de dévoiler les jeux PS4 et PS5 offerts en octobre 2021 avec le PlayStation Plus. Cet abonnement permet de jouer en ligne, d’avoir des réductions sur le PlayStation Store et ses sauvegardes de jeux dans le cloud.

Jeux du PlayStation Plus pour octobre 2021

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en octobre est Mortal Kombat X (PS4). C’est le dixième opus de la série de jeux de combat du même nom. Choisissez parmi les 24 personnages disponibles et affrontez-vous au cours de batailles particulièrement gores. Utilisez des éléments du décor et achevez-vous avec des fatalities toujours plus exubérantes.

En deuxième jeu offert, on retrouve PGA Tour 2K21 (PS4), une simulation de golf. Vous pourrez parcourir 15 parcours sous licence en incarnant douze golfeurs professionnels. Le jeu propose entre autres le mode Carrière PGA Tour qui vous permettra de créer votre personnage et de l’amener au sommet de ce sport.

Enfin, le troisième jeu offert avec le PlayStation Plus en octobre est Hell Let Loose (PS5). C’est un FPS se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. Combattez avec votre unité dans des champs de bataille pouvant accueillir jusqu’à 100 joueurs, dans un mode 50 contre 50 personnes.

Les trois jeux pourront être réclamés à compter du 5 octobre, directement sur le PlayStation Store.