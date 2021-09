Xbox Games With Gold : les jeux offerts en octobre 2021

Microsoft a partagé la liste des jeux Xbox qui seront offerts en octobre pour les membres avec l’abonnement Xbox Live Gold, qui permet de jouer en ligne avec ses amis et d’autres personnes.

Jeux Xbox offerts en octobre 2021

Le premier jeu Xbox offert est Aaero (du 1er au 31 octobre). Volez à la vitesse de la lumière dans votre vaisseau stellaire à travers de stupéfiants environnements stylisés, en laissant dans votre sillage des rubans de lumière tout en libérant l’énergie de la musique du jeu. Rencontrez d’étranges ennemis et vivez des combats de boss épiques.

Le deuxième jeu est Hover (du 16 octobre au 15 novembre). Dans un monde ouvert en 3D futuriste, rejoignez une équipe de jeunes rebelles, les Gamers, qui s’opposent aux lois anti-amusement qui oppressent la ville. Grâce à des combinaisons high-tech, ils peuvent faire des sauts extraordinaires et courir à une vitesse phénoménale.

En troisième jeu Xbox offert, on retrouve Castlevania: Harmony of Despair (du 1er au 15 octobre). Osez pénétrer dans l’ombre pour vaincre votre ennemi de toujours : Dracula. Incarnez les héros issus des divers épisodes de la saga en coopération jusqu’à six pour faire en sorte que le vampire ne se réveille plus jamais.

Enfin, le quatrième et dernier jeu offert est Resident Evil Code: Veronica X (du 16 au 31 octobre). Trois mois après la destruction de Raccoon City, Claire Redfield traverse l’Europe à la recherche de son frère, Chris. Claire s’infiltre dans le laboratoire d’Umbrella à Paris, elle devra survivre face à la horde de zombies qui l’attend.

Tous les jeux seront jouables dès octobre sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series X.