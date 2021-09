Google Stadia Pro : les jeux offerts en octobre 2021

Google lève le voile sur les jeux qui seront offerts avec Stadia Pro tout au long du mois d’octobre. Pour rappel, Stadia Pro permet de jouer en 4K avec du son surround sur le service de cloud gaming. Elle coûte 9,99€/mois. Il y a sinon l’offre Stadia Base gratuite pour jouer en 1080p avec du son stéréo.

Les jeux offerts avec Stadia Pro en octobre 2021

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en octobre est Control Ultimate Edition. Un jeu d’action/TPS des studios 505 Games et Remedy Entertainment. On y incarne une jeune femme dotée de pouvoirs télékinétiques très puissants et d’une arme intrigante. Le jeu intègre également une dimension multijoueur.

Le deuxième titre est Hello Engineer. Ce jeu multijoueur emmène les joueurs dans un mystérieux parc d’attractions. Le groupe d’enfants a pour objectif de rechercher des ressources pour réaliser des constructions mais, l’étrange voisin veut leur mettre des bâtons dans les roues.

En troisième, on retrouve Cake Bash. Jouable de un à quatre joueurs en local comme en ligne, le titre offre divers mini-jeux avec un univers basé sur la cuisine et les sucreries.

Le quatrième jeu offert sur Stadia en octobre est Unto The End. Ce titre d’aventure met l’accent sur la narration mais aussi le combat. Il plonge le joueur dans une histoire explorant les thèmes de la perte et de la vengeance.

Enfin, le cinquième jeu est DreamWorks Spirit : La Grande Aventure de Lucky. Vous incarnez Lucky et chevauchez son fidèle mustang Spirit dans une nouvelle aventure à Miradero. Affrontez les dangers comme le cowboy Hendricks et devenez un expert du far-west. Sauvez les animaux en danger, aidez les habitants de la ville et participez à des courses de chevaux.

Tous les jeux pourront être réclamés sur Stadia à compter du 1er octobre.