Le Livre de Boba Fett : la série Star Wars arrive le 29 décembre

Le Livre de Boba Fett, la nouvelle série Star Wars, a maintenant une date de sortie : ce sera le 29 décembre 2021 sur Disney+. Comme le nom l’indique, le programme tournera autour du personnage de Boba Fett. Sa dernière apparition a eu lieu dans la saison 2 de The Mandalorian. Ce fut d’ailleurs à cette occasion que fut annoncée la nouvelle série.

Une date de sortie pour Le Livre de Boba Fett

Voici comment Lucasfilm décrit Le Livre de Boba Fett, en plus d’annoncer sa date de sortie :

Le Livre de Boba Fett, une aventure palpitante de Star Wars, met en scène le légendaire chasseur de primes Boba Fett et la mercenaire Fennec Shand dans les bas-fonds de la galaxie, lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

Comme c’est le cas avec The Mandalorian et les autres séries originales sur Disney+, il y aura un épisode par semaine. Il n’y a pas plus d’information sur le sujet pour l’instant. On peut en tout cas espérer que l’annonce de la date de sortie signifie qu’une première bande-annonce ne va pas tarder.

Outre la date de sortie, nous avons le droit à une affiche pour Le Livre de Boba Fett. On y voit le chasseur de primes sur un trône. Cela rappelle la scène post-générique du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian.